Stasera la nuova puntata di Corner Corto

mercoledì, 16 aprile 2025, 10:07

Domani, giovedì 17 aprile, dalle ore 19 alle 22, presso il Museo Rossonero, verranno raccolte donazioni liberali di chi vorrà spontaneamente sostenere l'attività sportiva della squadra rossonera, al fine di consentire il regolare svolgimento delle ultime due partite di campionato,

mercoledì, 16 aprile 2025, 09:21

A due giornate dal termine del campionato, Saporiti, in leggero vantaggio, Magnaghi e Selvini si contendono il trofeo di rendimento stilata sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ormai da quasi venti anni: saranno decisive le ultime due gare

martedì, 15 aprile 2025, 12:28

Il locale "In Bocca alla Lupa", all'interno dell'Eni Café in Via Pesciatina 406, ha organizzato per giovedì 17 aprile alle ore 18 l'Aperitivo Rossonero. Il ricavato, detratte le spese del locale, sarà devoluto alla piattaforma GoFundMe per l'iniziativa a sostegno della Lucchese

lunedì, 14 aprile 2025, 08:47

Torna stasera l'appuntamento sul profilo Facebook, a partire dalle ore 19.05: sarà l'occasione per parlare della bella vittoria con la Vis Pesaro che rilancia le speranze di salvezza sul campo e naturalmente degli sviluppi societari con l'istanza di fallimento presentata dal sindaco revisore Varetti e la vergognosa paralisi societaria