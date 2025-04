Mondo Pantera



Lucca United, serata per raccolta fondi per la Lucchese

mercoledì, 16 aprile 2025, 10:07

Domani, giovedì 17 aprile, dalle ore 19 alle 22, presso il MUSEO ROSSONERO sotto la Curva Ovest, verranno raccolte donazioni liberali di chi vorrà spontaneamente sostenere l'attività sportiva della squadra rossonera, al fine di consentire il regolare svolgimento delle ultime due partite di campionato, lunedì 21/04 in trasferta ad Arezzo e domenica 27/04 al Porta Elisa con la Torres.

L'importo che verrà raccolto verrà direttamente utilizzato per sostenere alcune delle spese indispensabili per lo svolgimento delle partite. Nei giorni scorsi, infatti, sono sorte alcune ulteriori difficoltà, e serve denaro per approntare la trasferta di Arezzo dove i rossoneri si giocano la permanenza in categoria. Un'altra iniziativa che si va a affiancare a quella, sempre di giovedì, in quel caso promossa da coloro che hanno dato vita alla raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe che si terrà nel locale "In Bocca alla Lupa", all'interno dell'Eni Café in Via Pesciatina 406, alle ore 18.