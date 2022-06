L'ex diesse rossonero Obbedio prolunga con il Renate

Altre notizie brevi

mercoledì, 1 giugno 2022, 18:32

Spunta un altro nome per la difesa rossonera, si tratta di Omar Hoxha, classe 2001 di proprietà della Cremonese che nell'ultima stagione ha militato in Serie D nell'Este. Si tratta di un giocatore forte fisicamente che può tranquillamente essere inserito in un pacchetto arretrato di una squadra di Serie C.

domenica, 29 maggio 2022, 23:04

Palermo e Padova si contenderanno l'ultimo posto per la serie B dopo che questa sera le due formazioni si sono qualificate per la finale. Ecco i risultati delle gare di ritorno delle semifinali:

mercoledì, 25 maggio 2022, 23:09

Si sono concluse le due semifinali di andata dei play off per stabilire la quarta squadra che salirà in B. Ecco i risultati:

lunedì, 23 maggio 2022, 08:43

Matteo Gabbia, uno dei protagonisti della salvezza culminato nello spareggio sul campo di Bisceglie nella stagione 2018-2019 è campione d'Italia con il Milan. Il difensore era arrivato a Lucca proprio in prestito dalla società rossonera a cui poi ha fatto ritorno l'anno dopo riuscendo da allora a ritagliarsi uno spazio...