Grave infortunio per l'ex rossonero Eklu

Altre notizie brevi

giovedì, 5 maggio 2022, 14:31

Sono stati effettuati i sorteggi per gli accoppiamenti della prima fase nazionale dei play off che prevedono gare di andata e ritorno. Ecco le gare:

mercoledì, 4 maggio 2022, 22:18

Si sono concluse le gare valide per il secondo turno dei play off di Serie C. Ecco tutti i risultati con le squadre che sono passate alla fase successiva evidenziate in maiuscolo:

mercoledì, 4 maggio 2022, 17:33

Nel corso di una intervista a Tuttomercatoweb, il diesse rossonero Daniele Deoma è tornato sul rinnovo di contratto di mister Pagliuca: "Il rinnovo biennale se lo è guadagnato sul campo, con il lavoro, con l'abnegazione. Possiamo finalmente dare continuità a quando impostato e partire con maggiore serenità dopo un triennio...

lunedì, 2 maggio 2022, 16:39

Nemmeno il tempo di tirare il fiato e già le squadre che hanno superato il primo turno dei play off di Serie C devono preparare le seconde gare, sempre a eliminazione diretta, che andranno in scena mercoledì prossimo. Ecco il programma completo con le gare che si disputeranno in notturna: