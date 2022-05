Play off, ecco il quadro delle gare del secondo turno

Altre notizie brevi

domenica, 1 maggio 2022, 19:50

Si sono concluse tutte le gare valide per il primo turno dei play off di Serie C. Ecco i risultati e le squadre qualificate (in maiuscolo):

sabato, 30 aprile 2022, 08:29

Via alla lunga corsa play off: nella giornata di domani saranno nove i match in programma che sanciranno i primi verdetti e qualificheranno nove formazioni per il turno successivo. Ecco il quadro delle gare:

venerdì, 29 aprile 2022, 21:05

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna e presieduta dal Presidente Vito Branca ha accolto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 2/2022, presentato, in data 4 gennaio 2022, dalla società Imolese Calcio 1919 s.r.l. e dal sig.

venerdì, 29 aprile 2022, 16:31

Intervistato da Corriere dell'Umbria, l'ex attaccante di Gubbio e Lucchese Alessandro Marotta ha tessuto le lodi della formazione rossonera: "La Lucchese è un avversario temibile. Ha calciatori come il play Minala che sono davvero forti. Ma non solo.