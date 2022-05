Play off, la Reggiana eliminata

venerdì, 20 maggio 2022, 22:49

La gara di ritorno valida per il secondo turno play off in serie C tra Reggiana e FeralpiSalò è terminata sul punteggio di 2-1 per gli ospiti. Anche all'andata avevano vinto per 1-0 i lombardi che passano a sorpresa il turno: finisce qui il cammino dei granata che hanno per lungo tempo accarezzato il sogno della promozione diretta in serie B.