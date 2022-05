Play out, concluse le gare di andata del primo turno nazionale: i risultati

domenica, 8 maggio 2022, 18:40

Si sono concluse le gare di andata valide per il primo turno della fase nazionale dei play off di Serie C. Ecco i risultati, gare di ritorno previste per giovedì 12 maggio:

Triestina-Palermo 1-2

Foggia-Entella 1-0

Juventus B-Renate 1-1

Pescara-FeralpiSalò 3-3

Monopoli-Cesena 1-2