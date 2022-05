Play out, tra Imolese e Pistoiese

Altre notizie brevi

sabato, 14 maggio 2022, 19:50

Conclusi quattro dei cinque match in programma per i play out che hanno decretato i nomi delle formazioni che hanno raggiunto la salvezza. Ecco i risultati, con in maiuscolo le formazioni che disputeranno il prossimo campionato in C:

venerdì, 13 maggio 2022, 14:43

La Lega Pro ha reso noti gli accoppiamenti validi per il secondo turno dei play off. Ecco gli scontri in programma con gare di andata martedì 17 maggio e ritorno sabato 21 maggio:

giovedì, 12 maggio 2022, 22:39

Si sono concluse le gare di ritorno del primo turno nazionale dei play off di Serie C. Ecco i risultati con in maiuscolo chi accede alla fase successiva a cui troveranno anche Padova, Reggiana e Catanzaro, giunte seconde nel proprio girone nella stagione regolare:

giovedì, 12 maggio 2022, 21:32

Paolo Giovannini, ex direttore generale rossonero e per dieci anni a Pontedera, con cui ha interrotto il rapporto nei giorni scorsi, ha firmato un contratto che lo lega all'Arezzo a partire dalla prossima stagione.