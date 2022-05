Play out, tutti i risultati delle gare di andata

sabato, 7 maggio 2022, 23:30

Concluse tutte le gare valide per il turno di andata dei play out in Serie C. Ecco i risultati:

Pistoiese-Imolese 2-1

Fermana-Viterbese 1-0

Giana Erminio-Trento 2-3

Paganese-Fidelis Andria 1-0

Seregno-Pro Sesto 1-1