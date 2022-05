Qui Montevarchi, rinnovato il contratto a mister Malotti

Altre notizie brevi

venerdì, 20 maggio 2022, 12:59

Dopo due anni trascorsi sulla panchina dell'Olbia, Max Canzi e la società sarda hanno deciso di interrompere il rapporto ritenendolo, come si legge in una nota del club, giunto a conclusione.

mercoledì, 18 maggio 2022, 17:45

Il Consiglio Federale della Figc ha fissato i termini per il tesseramento in ambito professionistico stagione sportiva 2022/23 stabilendo le date della campagna trasferimenti da venerdì 1 luglio a giovedì 1 settembre 2022 per la sessione estiva e da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 per la sessione invernale.

martedì, 17 maggio 2022, 22:51

Si sono concluse le gare di andata valide per il secondo turno nazionale dei play off con le partite di ritorno che si giocheranno tra venerdì e sabato prossimi. Ecco i risultati:

domenica, 15 maggio 2022, 18:33

Concluso anche l'ultimo match valido per la salvezza in serie C. Imolese-Pistoiese è terminata con il risultato di 1-0. Sulla base del doppio risultato (andata e ritorno) l'Imolese resta in serie C, mentre la Pistoiese retrocede in serie D.