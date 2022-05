Rompete le righe: si chiude la stagione dei rossoneri

Altre notizie brevi

sabato, 7 maggio 2022, 23:30

Concluse tutte le gare valide per il turno di andata dei play out in Serie C. Ecco i risultati:

venerdì, 6 maggio 2022, 14:58

EKlu Shaka Mawuli passato lo scorso gennaio, non senza qualche polemica, dalla Lucchese all'Alto Adige, ha riportato ha riportato la lesione del legamento collaterale e crociato del ginocchio sinistro durante la gara di Supercoppa di C a Bari vinta dagli altoatesini.

giovedì, 5 maggio 2022, 14:31

Sono stati effettuati i sorteggi per gli accoppiamenti della prima fase nazionale dei play off che prevedono gare di andata e ritorno. Ecco le gare:

mercoledì, 4 maggio 2022, 22:18

Si sono concluse le gare valide per il secondo turno dei play off di Serie C. Ecco tutti i risultati con le squadre che sono passate alla fase successiva evidenziate in maiuscolo: