Qui Acquedotto: Nolé pronto per una maglia da titolar, Tarantino torna in gruppo

venerdì, 29 novembre 2019, 08:51

Allenamento all'Acquedotto per i rossoneri e rispetto ad ieri è cambiato poco o niente, se non che Tarantino è ritornato in gruppo mentre Coselli si è fermato a scopo precauzionale. Per quanto riguarda la formazione detto della difesa che sarà quella di domenica scorsa, bisogna sottolineare che a centrocampo potrebbe esserci spazio dal primo minuto per Nolè. Di conseguenza, Remorini, Vignali e Nannelli giocheranno in avanti con Falomi pronto ad entrare. In caso contrario ci sarebbe una maglia da titolare per l'ex attaccante del Santarcangelo con Nolè che partirebbe dalla panchina. E' un pò questo il dubbio che deve sciogliere Monaco in vista della gara di Caronno Pertusella.