Rossoneri, allenamento sul sintetico alla SS Annunziata: ballottaggio Lucarelli-Pardini

venerdì, 13 dicembre 2019, 18:20

La squadra oggi si è allenata sul sintetico al circolo El Nino della S.S. Annunziata visto che a Lucca, almeno nelle prime ore della giornata, è caduta una pioggia battente e l'acquedotto era praticamente inagibile. Partitelle a pressione e possessi palla hanno contraddistinto la seduta odierna. Per quanto riguarda la formazione nessuna novità ma la sensazione è che si vada verso una Lucchese senza punta centrali di ruolo e che sia ancora Vignali a muoversi in zona centrale con Falomi che entrerà a partita in ccorso. Per il resto ballottaggio fra Lucarelli e Pardini per il ruolo di esterno sinistro di difesa. Per domani è prevista la seduta di rifinitura e poi la partenza nel pomeriggio per Bra. Da capire quanti giocatori saranno cconvocati e se da qui a domani ci saranno delle novità di mercato.