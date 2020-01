Rossoneri, ultimo allenamento dell'anno con partitella finale

Altre notizie brevi

martedì, 31 dicembre 2020, 18:39

Come sempre, Gazzetta Lucchese non si è fermata nemmeno per il 31 dicembre garantendo l'informazione sulla Lucchese a tutti i tifosi: a loro, e in generale a tutti i nostri lettori, l'augurio di Buon Anno dalla nostra redazione .

venerdì, 27 dicembre 2019, 19:41

Sanremese-Caronnese sarà trasmessa in diretta su Sportitalia. Sarà questo il primo appuntamento televisivo del 2020 con la Serie D. La sfida d’alta quota del girone A, in programma domenica 5 gennaio al Comunale di Sanremo (calcio d’inizio alle ore 14.30), potrà essere seguita sul canale 60 del digitale terrestre.

mercoledì, 25 dicembre 2019, 10:01

Gazzetta Lucchese augura un sereno Natale a tutta la famiglia rossonera, a tutti coloro che hanno la Lucchese in un angolo del loro cuore.

martedì, 24 dicembre 2019, 19:32

Il giudice sportivo, esaminati i referti arbitrali, ha squalificato per un turno Matreo Pautassi del Chieri, che dunque dovrà saltare la gara alla ripresa del campionato, il 5 gennaio, contro la Lucchese