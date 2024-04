Primavera 3: Carrarese-Lucchese si giocherà al Paolo Deste di Carrara

Altre notizie brevi

martedì, 23 aprile 2024, 16:35

Il giudice sportivo, a seguito del rapporto di gara dei rossoneri con la Carrarese, ha squalificato per un turno mister Gorgone, sanzionato anche con 500 euro di ammenda per: "A) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva...

domenica, 21 aprile 2024, 18:34

Un pari e due sconfitte per le squadre professionistiche rossonere che hanno tutte affrontato l'Entella. Bel pari per 2-2 degli Under 17 Nazionali che fermano la capolista ligure e si avvinano al quartultimo posto ora a un punto.

domenica, 21 aprile 2024, 18:24

Si sono concluse tutte le gare valide per la penultima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

giovedì, 18 aprile 2024, 14:32

Penultima di ritorno che nel girone dei rossoneri sarà disputata tutta in contemporanea, per garantire la regolarità del torneo, nella giornata di domenica alle 16,30. Ecco il quadro completo delle gare in programma.