Ultima di ritorno, tutti i risultati: retrocede la Fermana, Vis Pesaro e Recanetese ai playout

Altre notizie brevi

domenica, 28 aprile 2024, 19:31

Ancora una fine settimana da dimenticare per le formazioni professionistiche rossonere. Gli Under 17 Nazionali perdono per 5-0 in casa della Giana Erminio e restano terzultimi. Identico punteggio per gli Under 16 che si fanno rifilare 5 gol dalla capolista Entella e sono ora quinti.

venerdì, 26 aprile 2024, 11:47

L'ex tecnico rossonero Guido Pagliuca e tutto il suo staff, tra cui ci sono gli ex rossoneri Nazzareno Tarantino e Riccardo Carbone, hanno rinnovato il contratto per la prossima stagione con la Juve Stabia che, come noto, disputerà il campionato di Serie B.

giovedì, 25 aprile 2024, 08:51

Si disputeranno in contemporanea, con inizio alle 20, tutte le gare del girone dei rossoneri valide per l'ultima di campionato. Ecco il quadro completo degli incontri:

martedì, 23 aprile 2024, 17:05

La Lega Pro ha comunicato la variazione dell'impianto da gioco della sfida tra Carrarese e Lucchese, gara valida per i playout di ritorno di Primavera 3. La partita, in programma sabato 27 aprile alle ore 15:00, verrà disputata infatti al campo sportivo "Paolo Deste" di Carrara e non allo Stadio...