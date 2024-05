Playoff, ecco chi ha superato il secondo turno

sabato, 11 maggio 2024, 22:50

Si sono concluse tutte le gare valide per il secondo turno dei playoff di Serie C. Le società vincitrici avranno accesso alla Fase Play Off Nazionale. Le squadre vincitrici (in neretto) accedono alla Fase Play Off Nazionale la società meglio classificata al termine della regular season. Ecco i risultati:

Triestina-Giana Erminio 1-1

Atalanta B-Legnago 1-1

Perugia-Rimini 0-0

Pescara-Juventus B 1-3

Casertana-Audace Cerignola 0-0

Taranto-Picerno 0-0