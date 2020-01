Anche la Lucchese alla serata su Erbstein a Capannori

giovedì, 16 gennaio 2020, 15:26

Calcio giovanile protagonista, domenica pomeriggio, 26 gennaio allo stadio comunale di Marlia per il 3° Memorial Erno Erbstein, riservato alle categorie esordienti 2007/08. La manifestazione promossa dal Comune di Capannori, nell’ambito delle celebrazioni del “Giorno della Memoria” e curata da Paolo Bottari in collaborazione con Figc, AIA di Lucca e Lucchese. Il torneo sarà preceduto da un incontro, aperto a tutti e riservato in particolare ai ragazzi delle tre squadre locali che scenderanno in campo e alle rispettive famiglie, presso il cinema Artè di Capannori per giovedì 23 gennaio alle ore 20,30 in cui sarà proiettato un filmato sulla vita del tecnico ungherese di origini ebree, Erbstein, a cui è intitolato il torneo e che portò la Lucchese dalla serie C fino al settimo posto in serie A, prima di dare vita al Grande Torino con cui perì nell’incidente aereo di Superga nel maggio del 1949. Alla serata parteciperà anche una delegazione della Lucchese, guidata dal presidente Bruno Russo e dall’Amm.Delegato Alessandro Vichi, insieme al tecnico Monaco e all’indimenticato Toni Carruezzo che si presteranno a rispondere anche alle domande del pubblico