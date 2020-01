Coppa Italia di serie D, domani le semifinali di andata

Altre notizie brevi

lunedì, 27 gennaio 2020, 09:13

Dopo la pesante sconfitta di Vado, è più che mai in discussione la panchina della Sanremese di mister Ascoli. A fine gara, come riporta il profilo Facebook della società ligure, ha parlato il direttore generale Pino Fava: "Siamo rammaricati per come è maturata la sconfitta.

domenica, 26 gennaio 2020, 17:35

Quarta di ritorno nel girone A della Serie D: ecco tutti i risultati delle gare in programma:

domenica, 26 gennaio 2020, 16:46

Il direttore generale Mario Santoro arriva in sala stampa e prima di lasciare la parola a mister Monaco ci tiene a esprimere la sua felicità per la vittoria: "Sono molto soddisfatto, soddisfatto per diverse cose. Primo perché ho rivisto un clima che mi piace, di grande passione intorno alla squadra.

sabato, 25 gennaio 2020, 08:41

Quarta di ritorno nel girone A della Serie D, in questo fine settimana. Ecco tutte le gare in programma: