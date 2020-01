Mercato, l'ex rossonero Calcagni va all'Arzignano

Altre notizie brevi

giovedì, 9 gennaio 2020, 07:39

Federico Papini, giovane difensore rossonero, è l'ospite della puntata di "Curva Ovest" in onda stasera, giovedì, su Noitv a partire dalle ore 21. In studio, come sempre, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.

mercoledì, 8 gennaio 2020, 19:30

Lorenzo Sorrentino non è più un giocatore del Gubbio ma, da oggi, è diventato un giocatore del Renate. L'ex rossonero ha firmato un contratto con la sqaudra lombarda fino al 2022.

mercoledì, 8 gennaio 2020, 17:21

Con profondo rammarico il Ghiviborgo ha deciso di sollevare dall'incarico mister Pacifico Fanani. "La decisione è maturata – si legge in una nota della società – dopo l'ultimo risultato negativo contro una diretta avversaria come la lavagnese.Decisione che non avremmo mai voluto prendere nei confronti di Fanani che oltre ad...

martedì, 7 gennaio 2020, 18:29

Alessandro Provenzano, ex rossonero attualmente all'Imolese, cambierà sicuramente casacca. Su di lui c'è il forte interessamento della Casertana e di un altra società di serie C sempre del girone C. Ancora da capire il futuro di Lorenzo Sorrentino che ha rescisso con il Gubbio.