Museo rossonero, nuova apertura domenica al termine della partita

venerdì, 24 gennaio 2020, 16:46

Domenica 26 gennaio, dalle ore 16.45 verrà aperto il Museo rossonero. Durante il periodo di apertura sarà possibile donare piccoli contributi per il sostentamento del Museo ed a tutti coloro che vorranno contribuire verranno dati in omaggio dei "gadgets" che sono stati realizzati appositamente per arricchire le collezioni di materiale rossonero. Per i soci di Lucca United che vorranno farlo sarà anche l'occasione per rinnovare l'adesione per l'anno 2020, ricordando che solo con il contributo di tutti sarà possibile continuare a gestire e tenere in vita il Museo Rossonero. Si ricorda infine che è comunque sempre possibile rinnovare la quota associativa o versare un contributo volontario mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN : IT 70 R 05034 13701 000000002093