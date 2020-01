Sanremese-Lucchese: si gioca alle 15

Altre notizie brevi

venerdì, 24 gennaio 2020, 16:46

Domenica 26 gennaio, dalle ore 16.45 verrà aperto il Museo rossonero. Durante il periodo di apertura sarà possibile donare piccoli contributi per il sostentamento del Museo ed a tutti coloro che vorranno contribuire verranno dati in omaggio dei "gadgets" che sono stati realizzati appositamente per arricchire le collezioni di materiale rossonero.

venerdì, 24 gennaio 2020, 08:46

Lucchese-Ghiviborgo, in programma domenica al Porta Elisa, sarà diretta da Andrea Rizzello della sezione AIA di Casarano. Rizzello sarà coadiuvato da Alessandro Parisi di Bari e da Vincenzo Andreano di Foggia.

giovedì, 23 gennaio 2020, 08:29

E' Daniele Deoma, direttore sportivo rossonero, l'ospite della puntata di staser, giovedì, di "Curva Ovest" in onda su Noitv alle ore 21. In studio, Guido Casotti e l'opinione leader Giulio Castagnoli.

mercoledì, 22 gennaio 2020, 18:29

In memoria di Giulia Salotti, la studentessa di 14 anni morta nel rogo della sua abitazione di Socciglia, la Lucchese 1905 ha chiesto alla Lega nazionale dilettanti di osservare, in occasione del derby contro il Ghiviborgo, un minuto di raccoglimento e anche di disputare la gara con il lutto al braccio.