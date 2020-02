A "Curva Ovest" c'è Jacopo Coletta

Altre notizie brevi

giovedì, 27 febbraio 2020, 18:08

La Lucchese disputerà sabato alle ore 15 allo stadio dei Marmi di Carrara un allenamento congiunto con la Carrarese, seconda in classifica nel girone A di Serie C. L'allenamento sarà disputato a porte chiuse, quindi non sarà consentito l'ingresso del pubblico.

mercoledì, 26 febbraio 2020, 16:03

Federico Papini, il difensore rossonero espulso nella gara contro il Ligorna, è stato squalificato per un turno. Al momento, dunque, senza eventuali, ulteriori rinvii dovrebbe saltare il match contro il Prato.

mercoledì, 26 febbraio 2020, 12:19

La Juniores della Lucchese sarà regolarmente in campo perché la Lega di Serie D ha disposto lo stop solo dei gironi A, B, C, D e E per la vicenda Cornavirus. Di conseguenza la squadra di Graziani (nel girone G) affronterà regolarmente il San Donato Tavarnelle sabato alle ore 15.30 all’Acquedotto.

martedì, 25 febbraio 2020, 18:42

Daniele Melandri, attaccante del Chieri, ha parlato a www.notiziariocalcio.com della lotta per la promozione: "Da tempo vedevo molto bene la Lucchese, fin da quando li abbiamo affrontati. Non segnano tanto, ma conosco qualche calciatore rossonero, sono una squadra forte.