Camera di Commercio di Lucca: oltre 4 miliardi di euro le vendite (in calo) all’estero nel 2019

Altre notizie brevi

martedì, 24 marzo 2020, 16:31

Aumentano i settori comunali di Lucca dotati di servizio Skype utile, assieme a email e telefono, a interfacciarsi direttamente con l’amministrazione in questo periodo in cui i palazzi comunali sono ancora chiusi al pubblico ma i servizi continuano ad essere erogati. Attivi da questa settimana:

martedì, 24 marzo 2020, 15:10

Le modalità di approvvigionamento per i beni di prima necessità non cambiano: nel nuovo decreto, infatti, per quanto riguarda il commercio al dettaglio, valgono le stesse misure e indicazioni del decreto governativo dell'11 marzo scorso. Le botteghe alimentari continuano quindi a essere aperte, così come i mercati di generi alimentari...

martedì, 24 marzo 2020, 14:38

Alla luce dell’emergenza sanitaria in atto su tutto il territorio nazionale e delle disposizioni sulla raccolta dei rifiuti pervenute dalla Regione Toscana, Ascit servizi ambientali S.p.A. intende diffondere le corrette modalità di differenziazione dei rifiuti in questo particolare periodo.

martedì, 24 marzo 2020, 13:23

Il Codice Rosa, il servizio presente in tutti i pronto soccorso della Toscana dedicato alle persone (nella stragrande maggioranza donne) vittime di violenza, continua a funzionare a pieno ritmo anche in tempi di Coronavirus. Lo conferma la Regione Toscana in una nota.