Coppa Italia di Serie D, finale rinviata a data da destinarsi

mercoledì, 4 marzo 2020, 15:08

La finale di Coppa Italia Serie D non si giocherà più l'1 aprile ma in una data ancora da ufficializzare. Lo ha reso noto il Dipartimento Interregionale in seguito alla recente calendarizzazione dei recuperi da effettuare a causa dell’emergenza sanitaria COVID 19.