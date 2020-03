Cordoni e Pasquini (Confcommercio): “Vicinanza agli imprenditori non solo a parole, ma concreta: interventi straordinari dagli enti di ogni livello una volta finita questa fase”

mercoledì, 25 marzo 2020, 11:46

In questo momento così difficile e complesso per gli imprenditori, il presidente di Confcommercio Ademaro Cordoni e il direttore Rodolfo Pasquini si rivolgono a tutti loro per testimoniare la propria vicinanza e quella dell’associazione. “Il primo pensiero – dicono Cordoni e Pasquini – va naturalmente all’aspetto sanitario: l’augurio è che i nostri imprenditori stiano bene, così come i loro familiari e i loro collaboratori. E che riescano a superare questa fase senza problemi di salute. Questa è la priorità per tutti, oggi. Quando poi le cose si saranno sistemate sotto questo punto di vista, arriverà il momento di riaprire i nostri negozi, e per certi versi sarà un po’ come un’altra prima volta, piena di incertezze. Ma Confcommercio c’è adesso e ci sarà anche allora”. “Il commercio – proseguono i vertici dell’associazione – sta mostrando in queste settimane tutta il suo spessore umano: da parte di chi ha chiuso per senso di responsabilità verso la salute di dipendenti e clienti, prima ancora che la chiusura diventasse obbligatoria per molte categorie. E da parte di chi invece, vendendo generi di prima necessità, deve restare aperto con tutti i rischi che ciò comporta”. “Il nostro mondo imprenditoriale – terminano Cordoni e Pasquini – è fatto di donne e uomini con grandi valori, a cui Confcommercio garantirà sempre il proprio sostegno. Quando questa fase di emergenza sanitaria si sarà conclusa serviranno misure straordinarie per rilanciare l’economia. E Confcommercio sarà in prima fila a lottare con tutte le sue forze affinché vengano attuate a ogni livello, dall’ente locale fino al Governo nazionale”.