Coronavirus, Rugani positivo al virus

giovedì, 12 marzo 2020, 10:20

Il giocatore lucchese della Juventus Daniele Rugani è il primo calciatore contagiato dal Coronavirus in Serie A. Inevitabili le ripercussioni sul massimo campionato, con Juventus e Inter che si sono messe in quarantena, mentre Rugani, attraverso Twitter, fa sapere di stare bene: "Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene. Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda".