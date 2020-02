Dall’11 al 16 maggio la 7ª edizione della Juniores Cup, il torneo delle rappresentative dei gironi della Serie D

giovedì, 20 febbraio 2020, 08:28

Si svolgerà dall’11 al 16 maggio la 7ª edizione della Juniores Cup, il torneo riservato alle rappresentative dei gironi della Serie D. Le nove selezioni in gioco, composte esclusivamente da calciatori under 18tesserati da società in organico al Dipartimento Interregionale sia in via definitiva che a titolo temporaneo (in quest’ultimo caso solo se provenienti da club dilettantistici), saranno sorteggiate per la composizione dei raggruppamenti della prima fase di qualificazione: tre triangolari con gare di sola andata, previsti i rigori in situazione di parità al termine dei tempi regolamentari (due punti assegnati alla vincente e uno alla perdente). Le tre prime classificate di ciascun triangolare più la migliore seconda in assoluto (non potrà affrontare la prima dello stesso girone) accedono in semifinale, quindi alla finale. In caso di parità al termine dei 90’ saranno i rigori a decretare la squadra vincente.