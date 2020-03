Dalla Cina a Lucca per l’epidemia di coronavirus: da Chengdu 15mila mascherine

giovedì, 26 marzo 2020, 12:30

Grazie agli scambi musicali della Fondazione Giacomo Puccini e del Festival Virtuoso e Bel Canto che si stanno concretizzando i primi aiuti diretti provenienti dal grande Paese orientale. In particolare 15.000 mascherine, destinate alla Protezione Civile di Lucca, sono state messe a disposizione dalla capitale del Sichuan, Chengdu, e sono in viaggio per l’Italia; altre 500 mascherine sono state inviate da un’associazione cinese. Dalla città di Wuzhong arriva invece la disponibilità per l’invio di decine di migliaia di mascherine e diverse centinaia di tute sterili. L’amministrazione comunale esprime profonda gratitudine per l’aiuto messo in campo da istituzioni e associazioni cinesi e sta seguendo con attenzione i contatti con i corrispondenti locali per risolvere i problemi logistici relativi alla spedizione dei materiali.