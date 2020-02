Di Rienzo (Casale): "A Lucca per vincere, l'obiettivo è salire di categoria"

Altre notizie brevi

giovedì, 6 febbraio 2020, 08:22

Nel prossimo fine settimana il girone A del campionato di Serie D vedrà di disputarsi la sua sesta giornata di ritorno. Ecco tutte le gare in programma:

mercoledì, 5 febbraio 2020, 14:24

Con il cartellino giallo rimediato nella gara con la Sanremese, Michel Cruciani è stato fermato per un turno dal giudice sportivo. Il rossonero era in diffida. Stesso provvedimento anche per Francesco Todisco del Casale, che dunque non potrà essere impegnato nella gara di domenica al Porta Elisa.

mercoledì, 5 febbraio 2020, 14:06

L'attaccante rossonero Pasquale Iadaresta sarà il protagonista della puntata in onda domani, giovedì, di "Curva Ovest" su Noitv alle ore 21. In studio, come sempre, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.

domenica, 2 febbraio 2020, 17:22

Con la partita dei rossoneri si è conclusa la quinta giornata di ritorno nel girone A della Serie D. Ecco tutti i risultati: