Milan, gara da titolare per l'ex Gabbia

Altre notizie brevi

venerdì, 6 marzo 2020, 12:54

La 72° edizione del torneo di Viareggio, che da qualche anno si chiama Viareggio Cup, è stato rinviata. La comunicazione è arrivata durante una conferenza stampa indetta stamani al Centro Giovani Calciatoria Viareggio durante la quale è stato annunciato che lo storico torneo giovanile è stato momentaneamente sospeso.

venerdì, 6 marzo 2020, 12:49

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di via Carlo del Prete 1087 a Lucca sarà chiuso dal 7 al 30 marzo per lavori infrastrutturali. Per il periodo dell’intervento e per limitare i disagi dei cittadini, sarà a disposizione la limitrofa sede di Lucca centro di via Antonio Vallisneri 2, dal...

giovedì, 5 marzo 2020, 18:36

La Lucchese si è allenata oggi e si allenerà di nuovo domani pomeriggio alle ore 14,30, poi, farà festa sino a martedì prossimo. Questo è il programma stabilito da mister Monaco che lascerà liberi i giocatori per tutto il fine settimana.

giovedì, 5 marzo 2020, 13:43

Il Dipartimento Interregionale, preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 e vista l’imminenza delle gare programmate, ha disposto il rinvio di tutte le gare del campionato Juniores in programma sabato 7 marzo relative ai gironi G H I L M a data da destinarsi.