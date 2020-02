Giudice sportivo, Cruciani squalificato per un turno

mercoledì, 5 febbraio 2020, 14:24

Con il cartellino giallo rimediato nella gara con la Sanremese, Michel Cruciani è stato fermato per un turno dal giudice sportivo. Il rossonero era in diffida. Stesso provvedimento anche per Francesco Todisco del Casale, che dunque non potrà essere impegnato nella gara di domenica al Porta Elisa.