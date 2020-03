L'ex rossonero Bruccini si rifiuta di andare in trasferta con il Cosenza

lunedì, 9 marzo 2020, 18:49

Tommaso D'Orazio e Mirko Bruccini del Cosenza, quest'ultimo ex rossonero, hanno deciso di non andare in trasferta per la sfida dei calabresi contro il Chievo, in programma stasera, trattandosi, quella veneta, di una zona particolarmente esposta all'emergenza Coronavirus.