Melandri (Chieri): "Lucchese e Prato si giocheranno il campionato"

martedì, 25 febbraio 2020, 18:42

Daniele Melandri, attaccante del Chieri, ha parlato a www.notiziariocalcio.com della lotta per la promozione: "Da tempo vedevo molto bene la Lucchese, fin da quando li abbiamo affrontati. Non segnano tanto, ma conosco qualche calciatore rossonero, sono una squadra forte. Il Prato ha calciatori forti in avanti, ma nel complesso non mi hanno impressionato. Credo che se lo giocheranno loro il campionato, anche se Casale, Caronnese e Seravezza stanno facendo molto bene".