Ottava di ritorno, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

sabato, 22 febbraio 2020, 13:18

A causa dell’allerta Coronavirus, che ha coinvolto le zone del lodigiano e le società provenienti dallo stesso territorio, il Dipartimento Interregionale, in collegamento con le autorità preposte, al momento ha rinviato quattro gare di sua competenza, in programma nel fine settimana: si tratta di Crema-Forlì, Progresso-Vigor Carpaneto, Fanfulla, Fiorenzuola-Lentigione (Serie D).

venerdì, 21 febbraio 2020, 16:02

Doppio ospite nella puntata di Curva Ovest che va in onda eccezionalmente questa stasera alle ore 21 su Noitv: saranno presenti i giocatori rossoneri Ligorio e Bitep. In studio, come sempre, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.

venerdì, 21 febbraio 2020, 08:03

Lucchese-Ligorna, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Simone Pistarelli della sezione AIA di Fermo. Pistarelli sarà couadiuvato da Marco Pilleri di Cagliari a da Mario Pinna di Oristano.

giovedì, 20 febbraio 2020, 14:10

E’ morto ieri il presidente della Caronnese, nonché patron dell’azienda Disaronno, Augusto Reina. Tanti i messaggi di vicinanza e condoglianze arrivati dalle società di calcio per un uomo che aveva portato la squadra lombarda dalla Promozione alle prime posizioni in Serie D.