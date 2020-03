Questura di Lucca, chiusi gli sportelli amministrativi in tutta la provincia

giovedì, 12 marzo 2020, 11:25

In coerenza con lo spirito del decreto del governo dell’11 marzo, chiudono le attività di sportello degli uffici amministrativi della Questura e dei commissariati di Viareggio e Forte dei Marmi. L‘ufficio passaporti è chiuso al pubblico. L’agenda di prenotazione è sospesa. gli utenti che avevano prenotato saranno contattati direttamente per spostare la prenotazione. Al momento sono rilasciati solo i passaporti per motivi di salute e di lavoro. L’ufficio armi è chiuso al pubblico, quindi sono sospese le attività di rilascio e rinnovo dei porti d’arma. In casi di denuncia di detenzione di arma o in caso di rinvenimento di arma bisogna contattare telefonicamente questi uffici ai seguenti numeri: 0583 455489, 0583 455488. L’ufficio licenze è chiuso al pubblico, ma continuerà a lavorare tramite pec con tutti gli utenti interessati ammin.quest.lu@pecps.poliziadistato.it. L’ufficio immigrazione è chiuso al pubblico, ma continuerà a trattare le richieste pervenute tramite pec all’indirizzo immig.quest.lu@pecps.poliziadistato,it con la raccomandazione di allegare copia del passaporto del richiedente.