Serie D e Coronavirus, la Figc fa il punto

lunedì, 24 febbraio 2020, 19:20

Nel silenzio, per ora, della Lega Nazionale Dilettanti, è direttamente la Figc a fare il punto della situazione per limitare gli effetti del Coronavirus anche nei campionati oltre la Serie A: "Per quanto concerne gli altri campionati, in attesa della definizione della prossima giornata da parte della Lega B, la Lega Pro ha disposto il rinvio della 9 a e 10a giornata dei gironi A e B di Serie C (il girone C si disputerà regolarmente), così come la LND ha deciso di rinviare la prossima giornata del campionato di Serie D (per i gironi interessati) e tutte le attività regionali per i territori interessati".