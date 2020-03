Tre persone denunciate dagli agenti della Polizia Municipale perché trovate in giro senza giustificazione

Altre notizie brevi

sabato, 21 marzo 2020, 16:01

La Regione Toscana sta completando, ma non ha ancora concluso, attraverso tutte le Aziende sanitarie ed Estar, il piano di assunzioni straordinarie annunciato già due settimane fa per consentire una pronta e completa risposta all’emergenza coronavirus.

sabato, 21 marzo 2020, 15:54

Il perdurare dello stato di emergenza legato al coronavirus porta il direttore di Confcommercio Rodolfo Pasquini ad esprimere alcune considerazioni. “E’ ormai palese – afferma Pasquini- come l’incertezza di questa situazione stia mettendo in ginocchio il settore turistico ed il commercio tradizionale di vicinato, veri pilastri della nostra economia basata...

sabato, 21 marzo 2020, 11:30

Sarà celebrata domani alle 10 in diretta Facebook la Santa Messa dedicata a tutti le Sorelle e i Fratelli di Misericordia impegnati nell'emergenza Coronavirus. Ad officiarla sarà il Correttore Nazionale delle Misericordie Monsignor Franco Agostinelli. Per tutti coloro che vorranno assistere alla Messa basterà accedere alla Pagina Facebook Confederazione Nazionale...

venerdì, 20 marzo 2020, 19:03

Tutti al lavoro per produrre le mascherine in tessuto non tessuto “made in Tuscany” da distribuire a medici, infermieri ed operatori. Il presidente della Toscana Enrico Rossi ringrazia le piccole e medie imprese per la risposta veloce assicurata, facendo altrettanto con il mondo dell’alta moda.