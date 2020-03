Un augurio dalla Corea del Sud per Lucca

venerdì, 27 marzo 2020, 15:33

“Sono sicuro che il sindaco e tutti i cittadini di Lucca abbiano tutta la forza necessaria per superare questa difficile sfida”. Così Ahn Byung-yong, sindaco di Uijeongbu, città della Corea del Sud che ha stretto una partnership culturale con Lucca ed un “patto di amicizia”, come ricorda lo stesso sindaco nello speciale videomessaggio inviato alla città e al sindaco, una volta saputo del ricovero in ospedale. Il video è arrivato questa mattina all’accademia musicale Jam Academy in qualità di ente fondatore del progetto itArte, il progetto di interscambio culturale Lucca - Corea del Sud. Lo ha inviato direttamente il sindaco, che si rivolge direttamente alla nostra città e in particolare al suo primo cittadino, Alessandro Tambellini.