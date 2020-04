Ascit (Capannori), proroga la scadenza del mese di aprile 2020 per i piani di rateazione delle utenze non domestiche

Altre notizie brevi

venerdì, 24 aprile 2020, 18:19

Dopo la distribuzione attraverso i Comuni, poi quella nella grande distribuzione (con un caos generale ) e nelle farmacia, la Regione Toscana cambia ancora la modalità di distribuzione delle mascherine di protezione individuale: da lunedì le mascherine si troveranno solo nelle farmacie e in distribuzione a domicilio da parte dei...

venerdì, 24 aprile 2020, 17:01

La riunione del Comitato Esecutivo della Uefa ha emesso alcune indicazione per i criteri per stilare la classifica nel caso non si riuscisse a finire la stagione. Ancora nessuna data certa per la ripresa, ma la UEFA sta valutando due piani per la ripresa delle coppe: uno in contemporanea ai...

venerdì, 24 aprile 2020, 16:19

Dopo aver ottenuto dalla Regione Toscana l’ok per la vendita da asporto di cibi da parte dei ristoranti, pasticcerie e altri tipi di locali, Confcommercio è al lavoro adesso perché questa ordinanza venga estesa anche alla vendita di bevande.

venerdì, 24 aprile 2020, 15:26

Sono 32.633 le richieste di autorizzazione alla Cassa integrazione in deroga presentate dal 31 marzo ad oggi da aziende con unità produttive in Toscana, 5.205 in più rispetto a quelle pervenute alla direzione Lavoro della Regione entro venerdì 17 aprile, che erano state 27.428.