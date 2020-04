Calcio, il ministro Spadafora convoca tutti meno che i dilettanti e poi rimedia alla gaffe

domenica, 19 aprile 2020, 10:46

Nuova gaffe del ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora che ha convocato una videoconferenza con i vertici del calcio italiano, mercoledì prossimo, dimenticando Sibilia e Ulivieri, quindi il presidente della Lnd e quello dell'Assoallenatori. Una gaffe a cui Spadafora ha poi cercato di rimediare. "Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, ha fissato un incontro in videoconferenza con la FIGC, Presidenti Lega Serie A, Serie B, Lega Pro, Presidente Associazione Calciatori, Presidente Associazione Arbitri, Presidente Federazione Medici Sportivi e una delegazione del Comitato Tecnico Scientifico istituito dalla FIGC per un confronto sul protocollo medico sanitario per l’eventuale riavvio degli allenamenti e delle competizioni calcistiche. L’incontro si terrà mercoledì 22 aprile alle ore 12.00". Poi la correzione in cui si segnala la presenza anche del presidente della Lega Nazionale Dilettanti e di quello dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio.