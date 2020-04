Coronavirus e trasporti, nella Fase2 torneranno in servizio 100 treni in più

giovedì, 23 aprile 2020, 19:29

“Nella Fase 2 i treni in circolazione in Toscana passeranno dal 30% al 55% del servizio ordinario", a dirlo l'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli al termine di una video-riunione con i vertici regionali di Trenitalia. L'assessore ha inoltre spiegato che aumenterà di 100 unità rispetto ad oggi il numero dei treni in transito su tutto il territorio regionale. Gli orari saranno disponibili entro la prossima settimana sul sito di Trenitalia e sul portale Muoversi in Toscana.