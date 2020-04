Coronavirus, sospesi tempi per adempimenti bandi e agevolate rimodulazioni di progetti

giovedì, 9 aprile 2020, 15:44

I termini stabiliti da bandi, procedure negoziali, contratti, atti di assegnazione dei contributi e relativi ad adempimenti a carico dei beneficiari, non scaduti alla data del 23 febbraio 2020,sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020 (fatte salve eventuali rideterminazioni della scadenza a livello nazionale) senza necessità di presentazione di specifica istanza da parte dell'impresa. Nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 31 luglio 2020 sono inoltre previste facilitazioni per la presentazione, da parte dei beneficiari, di modifiche progettuali e di rimodulazioni dei piani finanziari. Lo ha deciso la Regione, sospendendo d'ufficio le scadenze in essere dei bandi della Direzione Attività Produttive in seguito all’emergenza sanitaria da Covid 19.