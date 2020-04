Lega Pro, ecco la proposta per chiudere i campionati senza tornare in campo

Altre notizie brevi

sabato, 18 aprile 2020, 11:12

Ripartiranno da lunedì, grazie alla riapertura delle attività di cura del verde, le operazioni di taglio dell’erba sulle Mura e sugli spalti della città. Due squadre dell’azienda incaricata saranno attive per rimettere in ordine il manto erboso lasciato per molte settimane incolto.

sabato, 18 aprile 2020, 09:55

Chiedono risposte e ancor più certezze i venditori ambulanti, anche loro costretti a fare i conti come tutti con l’emergenza sanitaria, economica e sociale di queste settimane causata dall’epidemia del coronavirus. Il presidente di Fiva Confcommercio Lucca Massimiliano Carrara ha scritto una lettera indirizzata a tutti i sindaci del territorio:...

venerdì, 17 aprile 2020, 19:01

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, è tornato a parlare della possibile ripresa del campionato a www.calciomercato.it: "Il presidente Gravina ha detto giustamente che si ricomincerà quando lo dirà l’autorità sanitaria e che si finiscano i campionati, onde evitare contenziosi. Potremmo allinearci al campionato mondiale del Qatar, giocando un campionato solare.

venerdì, 17 aprile 2020, 18:44

Da lunedì prossimo 20 aprile prenderà il via la distribuzione gratuita di mascherine per tutti i cittadini presso 1150 farmacie e 230 supermercati della Toscana. Le mascherine in distribuzione saranno quelle in tessuto non tessuto, prodotte in Toscana grazie al neonato “distretto delle protezioni” capace di garantire una produzione...