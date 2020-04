Ospedale San Luca, donaziome dell'Associazione Parco di S. Anna

venerdì, 3 aprile 2020, 11:58

L'Associazione Parco di Sant'Anna Onlus, sttraverso il suo direttivo, ha stabilito di devolvere al reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale San Luca la somma di 500 euro a cui si aggiungeranno contributi personali di soci e amici. Nel caso in cui qualcuno volesse contribuire anche a questa raccolta, vi indichiamo come procedere: Bonifico bancario: IBAN IT06M0503413704000000001280 Intestato a Ass. Parco S. Anna, presso Banco popolare soc. coop ag. 2 Lucca Causale: Donazione per San Luca. Il totale delle donazioni sarà versato dall'associazione Parco di Sant’Anna al reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale San Luca per l'acquisto di materiali medici, per i quali vi è costante e urgente necessità di approvvigionamento. In conseguenza di ciò il termine ultimo per aderire alla nostra raccolta è mercoledì 8 aprile.