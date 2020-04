Prima giornata di distribuzione delle mascherine, terminato l'imbustamento

Altre notizie brevi

giovedì, 9 aprile 2020, 15:44

I termini stabiliti da bandi, procedure negoziali, contratti, atti di assegnazione dei contributi e relativi ad adempimenti a carico dei beneficiari, non scaduti alla data del 23 febbraio 2020,sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020 (fatte salve eventuali rideterminazioni della scadenza a livello...

giovedì, 9 aprile 2020, 15:31

Il presidente della Toscana ha firmato oggi un’ordinanza in cui autorizza la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili anche in questi esercizi. “Un provvedimento – commenta il presidente della Toscana, Enrico Rossi – che viene incontro alle esigenze dellee famiglie e a quelle...

giovedì, 9 aprile 2020, 13:13

Aiuti concreti per gli iscritti di Cisl Toscana Nord. E' ciò che mettono in campo Anteas Cisl di Lucca insieme a Cisl Toscana Nord e a Fnp Cisl Toscana Nord viste le condizioni di difficoltà determinate dall'emergenza Covid 19.

giovedì, 9 aprile 2020, 13:04

L’Agenzia italiana per il farmaco (Aifa) e la ditta produttrice (Novartis) hanno definito un protocollo terapeutico specifico per estendere a un maggiore numero di pazienti l’esperienza terapeutica dell’Asl Toscana nord ovest sperimentata su positivi al Covid-19.