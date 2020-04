Scalzi (Sanremese): "Se non si riparte, giusto siano promosse le prime"

mercoledì, 22 aprile 2020, 08:14

Lunga intervista di TuttoSerieD a Pippo Scalzi, attaccante della Sanremese durante la quale il giocatore chiarisce la sua posizione anche sul futuro di questo campionato: "In questo momento difficile l'unica cosa a cui dobbiamo pensare è stare a casa perchè c'è tanta gente che si è ammalata e che è morta. Il primo pensiero va a loro. Tutti speriamo che riparta il campionato, ma io la vedo molto dura anche perchè i tempi sono limitati. Se non dovesse riprendere, è giusto che finisca così, ossia che le prime salgono e chi è ultimo retroceda, in quanto siamo a due-terzi del campionato. Chi è primo al momento ha dimostrato di poter vincere il campionato, e annullarlo non sarebbe giusto per le società che hanno investito tanti soldi".