Sgomberato il fondo commerciale di via dell’Angelo Custode

Altre notizie brevi

giovedì, 23 aprile 2020, 16:36

Da lunedì 27 aprile, si riorganizza e rafforza il servizio comunale per il sostegno alla spesa alimentare e di beni di prima necessità erogato dal Comune di Lucca alle persone in difficoltà per l’emergenza sanitaria Covid-19.

giovedì, 23 aprile 2020, 16:35

Nei giorni 25 aprile e 1 maggio gli esercizi di somministrazione di alimenti potranno effettuare la vendita per asporto. L'ordinanza n. 41 del 22 aprile, infatti, ha previsto questa possibilità soltanto per gli esercizi di somministrazione di alimenti, escludendo però gli esercizi che somministrano bevande o, nel caso somministrino entrambi,...

giovedì, 23 aprile 2020, 14:54

Esprime soddisfazione Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, nel commentare la decisione della Regione Toscana di concedere a ristoranti e altre tipologie di pubblici esercizi la possibilità di vendita di cibi da asporto, in aggiunta a quella già precedentemente concessa della vendita attraverso consegna a domicilio.

giovedì, 23 aprile 2020, 12:36

"In questo periodo di emergenza e blocco del paese, CasaPound Lucca continua a fornire un aiuto concreto alle famiglie italiane in difficoltà tramite la consegna della raccolta alimentare, come facciamo ogni mese da più di cinque anni".