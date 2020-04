Sibilia (LND): "Movimento calcistico dei dilettanti a rischio scomparsa"

Altre notizie brevi

domenica, 26 aprile 2020, 11:09

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha risposto alle affermazioni di Cosimo Sibilia, presidente della LND che manifestava preoccupazioni per l'eventuale blocco delle promozioni e retrocessioni in Serie C. Lo ha fatto attraverso una lunga lettera pubblicata da www.tutttoc.com nella quale si legge, tra l'altro: "Caro Cosimo, ti assicuro che...

venerdì, 24 aprile 2020, 18:19

Dopo la distribuzione attraverso i Comuni, poi quella nella grande distribuzione (con un caos generale ) e nelle farmacia, la Regione Toscana cambia ancora la modalità di distribuzione delle mascherine di protezione individuale: da lunedì le mascherine si troveranno solo nelle farmacie e in distribuzione a domicilio da parte dei...

venerdì, 24 aprile 2020, 17:01

La riunione del Comitato Esecutivo della Uefa ha emesso alcune indicazione per i criteri per stilare la classifica nel caso non si riuscisse a finire la stagione. Ancora nessuna data certa per la ripresa, ma la UEFA sta valutando due piani per la ripresa delle coppe: uno in contemporanea ai...

venerdì, 24 aprile 2020, 16:20

In occasione dell'ultimo Consiglio di Amministrazione di Ascit servizi ambientali spa, che si è tenuto mercoledì scorso, è infatti stata approvata all'unanimità la proroga delle scadenze del mese di aprile 2020 per i piani di rateazione limitatamente alle utenze non domestiche.