Cruciani a Tuttoseried: "Voglio finire a Lucca la mia carriera, devo molto a questi tifosi"

martedì, 19 maggio 2020, 13:30

Lunga intervista a Michel Cruciani da parte della redazione di www.tuttoseried.com durante la quale il rossonero ha parlato anche della sua esperienza a Lucca: "Ho sempre espresso il desiderio di finire la carriera a Lucca. Una piazza importante che si merita qualcosa di bello e se fosse confermata questa promozione significa che abbiamo fatto un miracolo. Società eccezionale, e questo è il mio quinto campionato vinto... il piu bello, per come è venuto. Devo molto a questi tifosi, sono contento come sono andate le cose. Dopo la morte di mia figlia (sono cose che non auguro a nessuno, sono momenti che non cancellerai mai dalla tua vita, ma bisogna andare avanti e devo ringraziare i miei genitori e la mia compagna) ho preferito continuare senza fermarmi e tornare in campo dopo il funerale. Bisogna trovare la forza per andare avanti per noi e per le persone che ci vogliono bene. E poi trovare tante persone che mi stavano aspettando è stata un'emozione indescrivibile. Il mister è una persona eccezionale, sa come farti star bene, come tenere il gruppo, perchè è stato giocatore".